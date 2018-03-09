تنفيذ 117 حكما قضائيا وفحص 22 مشتبها ومسجل خطر بمطروح

حملات امنيه -ارشيفية
مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ تنفيذ 117 حكما قضائيا وفحص 35 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و 10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 56 حكما جزئيا و6 أحكام مستأنفة و49 حكما بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع
صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة