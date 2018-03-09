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تنفيذ 117 حكما قضائيا وفحص 22 مشتبها ومسجل خطر بمطروح

الجمعة، 09 مارس 2018 06:05 م
تنفيذ 117 حكما قضائيا وفحص 22 مشتبها ومسجل خطر بمطروح حملات امنيه -ارشيفية





مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من  تنفيذ تنفيذ 117 حكما قضائيا وفحص 35 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
 
 
تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و 10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 56 حكما جزئيا و6 أحكام مستأنفة و49 حكما بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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