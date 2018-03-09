تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن تفجير انتحارى فى كابول الأفغانية

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن تفجير انتحارى فى كابول الأفغانيةالجمعة، 09 مارس 2018 04:12 م
تفجير فى أفغانستان - أرشيفية
(رويترز)
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أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن تفجير انتحارى وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص من حشد تجمع لإحياء ذكرى زعيم سياسى من أقلية الهزارة ذات الأغلبية الشيعية.
وأعلن التنظيم مسئوليته عن التفجير على الإنترنت عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، دون أن يقدم دليلا على ذلك.
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