تعيين خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق السويس ﻹنشاء كوبرى







كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت اﻷشقر مساعد الوزير للمرور على عملية غلق جزئى للطريق السويس الصحراوى فى الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء كوبرى فى تقاطعه مع الدائرى لمدة يومين بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع إجراء تحويلات مرورية بالطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وتستمر أعمال الإنشاء لمدة يومين من ليل الخميس حتى الساعة 6 صباح الجمعة وكذلك اﻷمر من الساعة 11 مساء الجمعة وتنتهى الساعة 6 صباح السبت و سيكون الكوبرى "تحت اﻹنشاء" فى تقاطع السويس مع الدائرى يستلزم غلق جزئى لرفع كمر خرسانى بطول 40 مترا.