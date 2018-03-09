تعرف على 10 محافظات تخطى عدد سكانها 5 ملايين نسمة بداية 2018







كتبت- هبة حسام

فى تقرير إحصائى حديث صادر خلال شهر مارس الجارى، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد السكان بكل محافظة على مستوى الجمهورية، الذى تم تسجيلهم فى بداية عام 2018، ووفقاً للتقرير والصادر فى كتيب "مصر فى أرقام 2018"، الذى يعلنه الجهاز فى شهر مارس من كل عام، هناك 10 محافظات يتخطى عدد السكان بها حالياً 5 ملايين نسمة.

وفى المقابل هناك نحو 5 محافظات أخرى، لا يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة، وبحسب التقرير الإحصائى، جاءت المحافظات الـ 10 التى تخطى عدد سكانها 5 ملايين نسمة بداية عام 2018، بالترتيب من الأكثر عدداً للأقل، كالتالى:

- محافظة القاهرة، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 9.655 مليون نسمة.

- محافظة الجيزة، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 8.759 مليون نسمة.

- محافظة الشرقية، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 7.270 مليون نسمة.

- محافظة الدقهلية، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 6.577 مليون نسمة.

- محافظة البحيرة، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 6.277 مليون نسمة.

- محافظة القليوبية، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 5.703 مليون نسمة.

- محافظة المنيا، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 5.607 مليون نسمة.

- محافظة الإسكندرية، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 5.226 مليون نسمة.

- محافظة الغربية، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 5.066 مليون نسمة.

- محافظة سوهاج، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 5.063 مليون نسمة.

وفى المقابل جاءت المحافظات الـ 5 التى لم يتجاوز عدد سكانها بداية العام الحالى 500 ألف نسمة، بالترتيب من أقل عدد لأكثر، كالتالى:

- محافظة جنوب سيناء، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 104 ألف نسمة.

- محافظة الوادى الجديد، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 245 ألف نسمة.

- محافظة البحر الأحمر، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 366 ألف نسمة.

- محافظة مطروح، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 441 ألف نسمة.

- محافظة شمال سيناء، والتى بلغ عدد سكانها فى 1 يناير 2018 – 457 ألف نسمة.

ويوضح الجدول التالى، تفاصيل عدد السكان فى كل محافظة بمحافظات الجمهورية فى 1 يناير 2018، وتوزيعهم على مستوى الحضر والريف بكل محافظة، ونسبة الحضر من المحافظة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء فى كتيب "مصر فى أرقام 2018"، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخته الكاملة.