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خالد صلاح
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بعد قرار ترامب بشان الرسوم الجمركية..

تعرف على البلدان الرئيسية التى تستورد منها الولايات المتحدة الصلب والألومنيوم

الجمعة، 09 مارس 2018 12:12 ص
تعرف على البلدان الرئيسية التى تستورد منها الولايات المتحدة الصلب والألومنيوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





( أ ف ب)
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وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس، قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألومنيوم على التوالى، متجاهلا تحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه فى أوروبا والداخل.

وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما، وأوضح مسئول أنه يستثنى كندا والمكسيك فى الوقت الحالى وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين يمكنهم التفاوض تجنبا لفرض الرسوم.

وفى عام 2017، بلغ إجمالى واردات الولايات المتحدة من الصلب 33,46 مليار دولار مقابل 24,28 مليار دولار عام 2016 ، بزيادة نسبتها 37,8%.

وبلغت واردات الألومنيوم 17,31 مليار دولار مقابل 13,14 مليار بزيادة حجمها 31,7 %.

وفى ما يلى البلدان العشرة الأولى من حيث إجمالى الواردات وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية لعام 2017 :

الجهات المصدرة للصلب:

كندا 15,6% بقيمة 5,2 مليار دولار

البرازيل 9,1% (3 مليار)

كوريا الجنوبية 8,3% (2,8 مليار)

روسيا 8% (2,7 مليار)

المكسيك 7,1% (2,4 مليار)

اليابان 4,8% (1,6 مليار)

ألمانيا 4,6% (1,5 مليار)

تركيا 3,7% (1,2 مليار)

تايوان 3,7% (1,2 مليار)

جنوب افريقيا 2,9% (982 مليار)

أما الصين، هدف إدارة ترامب، فإنها تحتل المرتبة 11 مع 2,7% (900 مليون دولار)

الجهات المصدرة للألومنيوم:

كندا 40% (7 مليار دولار)

 

الصين 9,7% (1,7 مليار)

 

روسيا 9,1% (1,6 مليار)

 

الامارات 8% (1,4 مليار)

 

البحرين 3,5% (602 مليون)

 

الأرجنتين 3,2% (392 مليون)

 

ألمانيا 2,3% (392 مليون)

 

الهند 2,1% (371 مليون)

 

استراليا 2,1% (362 مليون)

 

جنوب أفريقيا 2% (340 مليون)           

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن عبدالعزيز

مافيش مصر ؟

كل الدول دي بتصدر لامريكا واقل دوله بتصدر 340 مليون دولار وبكل اسف دول اقل منا سكانا وزمنا في الصناعه ومافيش اي صادرات مصريه لا في الحديد ولا في الالومنيوم فين وزير الصناعه وفين وزيره الاستثمار مش كفايانا مصانع شيبسي ومشروبات غازيه ومولات البلد كلها بقت خايبر مول ومطاعم بسبب رفض تقديم قروض للناس اللي عايزه تعمل مشاريع جديده كل التسهيلات للناس اللي بالفعل لديها مشروعات والنتيجه زي ما انتوا شفتوا

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