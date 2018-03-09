تعرف على البلدان الرئيسية التى تستورد منها الولايات المتحدة الصلب والألومنيوم







( أ ف ب)

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس، قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألومنيوم على التوالى، متجاهلا تحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه فى أوروبا والداخل.

وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما، وأوضح مسئول أنه يستثنى كندا والمكسيك فى الوقت الحالى وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين يمكنهم التفاوض تجنبا لفرض الرسوم.

وفى عام 2017، بلغ إجمالى واردات الولايات المتحدة من الصلب 33,46 مليار دولار مقابل 24,28 مليار دولار عام 2016 ، بزيادة نسبتها 37,8%.

وبلغت واردات الألومنيوم 17,31 مليار دولار مقابل 13,14 مليار بزيادة حجمها 31,7 %.

وفى ما يلى البلدان العشرة الأولى من حيث إجمالى الواردات وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية لعام 2017 :

الجهات المصدرة للصلب:

كندا 15,6% بقيمة 5,2 مليار دولار

البرازيل 9,1% (3 مليار)

كوريا الجنوبية 8,3% (2,8 مليار)

روسيا 8% (2,7 مليار)

المكسيك 7,1% (2,4 مليار)

اليابان 4,8% (1,6 مليار)

ألمانيا 4,6% (1,5 مليار)

تركيا 3,7% (1,2 مليار)

تايوان 3,7% (1,2 مليار)

جنوب افريقيا 2,9% (982 مليار)

أما الصين، هدف إدارة ترامب، فإنها تحتل المرتبة 11 مع 2,7% (900 مليون دولار)

الجهات المصدرة للألومنيوم:

كندا 40% (7 مليار دولار)

الصين 9,7% (1,7 مليار)

روسيا 9,1% (1,6 مليار)

الامارات 8% (1,4 مليار)

البحرين 3,5% (602 مليون)

الأرجنتين 3,2% (392 مليون)

ألمانيا 2,3% (392 مليون)

الهند 2,1% (371 مليون)

استراليا 2,1% (362 مليون)

جنوب أفريقيا 2% (340 مليون)