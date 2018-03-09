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تعاون بين "تعليم الإسكندرية" والجامعة فى تنفيذ المشروع القومى لمحو الأمية

الجمعة، 09 مارس 2018 07:06 م
تعاون بين "تعليم الإسكندرية" والجامعة فى تنفيذ المشروع القومى لمحو الأمية تدشين المشروع القومى لمحو الامية





الإسكندرية - جاكلين منير
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دشنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية، مشروع تعاون مشترك لفصول محو الأمية، تحت شعار "مجتمعنا بلا أمية"، حيث سيتم افتتاح أول فصول محو الأمية فى منتصف الأسبوع القادم.

 

من جانبها أعربت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى لقائها بطلاب جامعة الإسكندرية المشاركين فى المشروع عن سعادتها بحضور عدد كثيف من الطلاب للمشاركة فى المشروع وأن هذا دليل على الوعى الكامل للمرحلة التى تمر بها البلاد، وأكدت على أن التعليم من أولويات القيادة السياسية وهو قاطرة التنمية، كما أكدت على أهمية القضاء على الأمية.

 

وجاء تدشين المشروع بكلية التربية جامعة الإسكندرية وبحضور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية نائبا عن الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، والدكتور محمد أنور إبراهيم عميد كلية التربية والدكتورة ميرفت اسعد عطا الله وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتم تنفيذ مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية بشراكة بين جامعة الإسكندرية، ومحافظة الإسكندرية، المحليات، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، رجال الأعمال، بنوك وطنية، مؤسسات دينية.

 

ويهدف المشروع للقضاء على أمية 5 ملايين مواطن عن طريق طلاب الجامعة فى عامين المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى رفع الوعى الاجتماعى لدى الأميين وإكسابهم مهارات اللغة والحساب الأساسية وقدرتهم على اجتياز اختبارات المرحلة الابتدائية.

 


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