ترامب: لا أتوقع عودة جارى كوهين لمنصبه كمستشار اقتصادى للبيت الأبيض







(أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه لا يتوقع عودة جارى كوهين المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض إلى منصبه مرة اخرى بعد استقالته من هذا المنصب يوم الثلاثاء الماضى بسبب خلافاته بشأن خطط فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة .

وذكرت شبكة -ايه بى سى نيوز - الإخبارية الأمريكية أن ترامب أشاد خلال اجتماعه مع كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية بالجهود التى قام بها كوهين ، مشيرا إلى أنه سوف ينتهج سياسة أكثر مرونة وعدالة بشأن التعريفات الجمركية التى يخطط لفرضها على الواردات من الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة.

وتابع ترامب يقول " أود أن أفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 فى المائة على الواردات من الصلب ونسبة 10 فى المائة على الواردات من الألمنيوم ."

وأشار ترامب إلى أن من حقه أن يسقط بعض الدول أو يضيف دولا اخرى إلى قائمة التعريفات الجمركية التى يخطط لفرضها ، وان كل ما يسعى إليه هو تحقيق العدالة التى لم تحظ بها الولايات المتحدة من الدول الاخرى " على حد قوله ".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مؤخرا احتمال رفع اسم المكسيك وكندا من قائمة التعريفات الجمركية المقترحة ، فيما أعلن ترامب أنه من المحتمل أن يعدل عن رأيه بهذا الصدد وان ذلك كله يتوقف فى النهاية على نتائج مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة اختصارا باسم " النافتا " .