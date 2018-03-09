ترامب على تويتر: لا تجارب صاروخية لكوريا الشمالية خلال المفاوضات

ترامب على تويتر: لا تجارب صاروخية لكوريا الشمالية خلال المفاوضاتالجمعة، 09 مارس 2018 03:35 ص
كتب محمد سعودى
تغريدة ترامب على تويتر
وفى وقت سابق، قال مستشار الأمن القومى الكورى الجنوبى، تشونج يوي-يونج، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن أنه سيلتقى بزعيم كوريا الشمالية فى مايو المقبل.
وأضاف مستشار الأمن القومى الكورى الجنوبى، أن زعيم كوريا الشمالية التزم بنزع السلاح النووى، كما أنه سيحجم عن إجراء تجارب فى المستقبل.
وأشار تشونج يوي-يونج، إلى أن زعيم كوريا الشمالية عبر عن تشوقه للقاء ترامب فى أقرب وقت ممكن.
و قال الرئيس الأمريكى، إن كوريا الجنوبية تستعد للإعلان عن بيان "مهم" الساعة 19,00 (الجمعة 00,00 بتوقيت جرينتش)، حيث أدلى بهذا التصريح خلال دخوله بشكل وجيز الى قاعة الصحافة فى البيت الأبيض.
من ناحية أخرى، ذكرت قناة (سي.إن.إن) نقلا عن مصدر دبلوماسى أجنبى لم تذكر اسمه، أن وفدا كوريا جنوبيا سلم البيت الأبيض يدا بيد خطابا من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومى فى الجنوب تشونج يوي-يونج سيعلن عن أمر هام بشأن كوريا الشمالية خلال إفادة بالبيت الأبيض الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
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