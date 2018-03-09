ترامب على تويتر: لا تجارب صاروخية لكوريا الشمالية خلال المفاوضات







كتب محمد سعودى

رحب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالتقدم الذى أحرز فى ملف كوريا الشمالية، وذلك بعد الإعلان عن موعد لقاء تاريخى بينه وبين كيم جونج أون فى مايو المقبل. وقال ترامب فى تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" :"ناقش كيم جونج أون مع ممثلى كوريا الجنوبية قضية نزع السلاح النووى، وذلك ليس فقط مجرد تجميد للأنشطة النووية". وتابع :"كذلك لم تجر كوريا الشمالية أية تجارب صاروخيه خلال هذه الفترة الزمنيه"، مضيفا "لقد تحقق تقدم كبير، لكن العقوبات المفروض على كوريا الشمالية تظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق".

تغريدة ترامب على تويتر

وفى وقت سابق، قال مستشار الأمن القومى الكورى الجنوبى، تشونج يوي-يونج، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن أنه سيلتقى بزعيم كوريا الشمالية فى مايو المقبل.

وأضاف مستشار الأمن القومى الكورى الجنوبى، أن زعيم كوريا الشمالية التزم بنزع السلاح النووى، كما أنه سيحجم عن إجراء تجارب فى المستقبل.

وأشار تشونج يوي-يونج، إلى أن زعيم كوريا الشمالية عبر عن تشوقه للقاء ترامب فى أقرب وقت ممكن.

و قال الرئيس الأمريكى، إن كوريا الجنوبية تستعد للإعلان عن بيان "مهم" الساعة 19,00 (الجمعة 00,00 بتوقيت جرينتش)، حيث أدلى بهذا التصريح خلال دخوله بشكل وجيز الى قاعة الصحافة فى البيت الأبيض.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة (سي.إن.إن) نقلا عن مصدر دبلوماسى أجنبى لم تذكر اسمه، أن وفدا كوريا جنوبيا سلم البيت الأبيض يدا بيد خطابا من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

فيما ذكرت فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكى كبير، إن مستشار الأمن القومى فى كوريا الجنوبية سيعلن فى البيت الأبيض عن دعوة وجهها كيم جونج أون للقاء ترامب، مشيرة إلى أنه سيعلن أيضا عن التزام كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومى فى الجنوب تشونج يوي-يونج سيعلن عن أمر هام بشأن كوريا الشمالية خلال إفادة بالبيت الأبيض الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.