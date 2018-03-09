تحرير 372 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

تحرير 372 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى حملة مرورية بمطروحالجمعة، 09 مارس 2018 05:37 م
حمله مروريه-ارشيفيه
مطروح _ حسن مشالي
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شنت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 372 مخالفة مرورية وتحصيل 5 ألاف و 200 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 52 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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