تحرير 37 قضية تموينية وضبط 2 طن أعلاف مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت قسم مباحث التموين بالمنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بدائرة المديرية، تنسيقاً وفرع الأمن العام والأمن الوطنى بالمنوفية، بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 37 قضية متنوعة، شملت 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، و4 قضايا عدم وجود سجل تجارى، و2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أعلاف مجهولة المصدر، حملت رقم 6037 جنح مركز قويسنا لسنة 2018 ضد "ع ع ع" مسئول عن محل أعلاف دائرة المركز، وتم ضبط 2 طن أعلاف، وقضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر، حملت رقم 6036 جنح مركز قويسنا لسنة 2018 ضد "م س م" مسئول عن مصنع أعلاف دائرة المركز، وتم ضبط طن ملح طعام.

فيما تمكنت الحملة، من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أدوات كهربائية مجهولة المصدر، حملت رقم 1693 جنح قسم منوف لسنة 2018، ضد "إ د ح ش" مسئول عن محل أدوات كهربائية دائرة القسم، وتم ضبط 1000 متر سلك كهربائى، وتنفيذ 9 أحكام غرامات بإجمالى 240 جنيهاً.