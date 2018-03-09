تحرير 34 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة على المحال والمخابز بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية، من شن حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية، لضبط المخالفين، حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من جشع التجار.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد شن حملة تموينية مكبرة في كافة مدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 34 محضرا تموينيا شملت 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار، و14 محضر عدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص، و4 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وبدون بيانات، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.