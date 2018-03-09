تحرير 1951 مخالفة مرورية متنوعة بميادين القليوبية

حمله مرور - ارشيفيه
القليوبية نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى والطرق العامة بالمدن، لتحقيق الانضباط المرورى، وضبط المخالفين، أسفرت عن ضبط 1951 مخالفة مرورية متنوعة.
كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى، وعددا من الطرق العامة بين المدن.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1951 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه ،وانتظار خاطئ، والسير بدون لوحات معدنية، وبدون تراخيص، وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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