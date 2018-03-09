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تحرير 1204 مخالفة مرورية متنوعة بشوراع وميادين الإسماعيلية

الجمعة، 09 مارس 2018 11:27 ص
تحرير 1204 مخالفة مرورية متنوعة بشوراع وميادين الإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة  المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1204 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 362 مخالفة "نموذج 125"، و43 مخالفة إزالة ملصقات، و57 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 15 سيارة، و147 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و47 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 34 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و34 رخصة لمخالفة البيئة، و72 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 35 رخصة لمخالفة خط السير، و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و39 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 74 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و41 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و48 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و44 مخالفة عدم استخدام حزام الآمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم ضدهم.

 


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