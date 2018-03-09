تاجر ملابس يخفي ابنه ويدعي إختطافه لجمع مبالغ مالية من أقاربه







الفيوم - رباب الجالي

قام تاجر ملابس، بمحافظة الفيوم، بإخفاء ابنه البالغ من العمر، 5 سنوات، وادعي إختطافه ليقوم أقاربه بجمع مبلغ مالي له ادعي أن الخاطفين طالبوه بفدية لسداد ديونه، وكشفت الأجهزة الأمنية خطة والد الطفل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من المواطن "خميس روبي.ع" (30 سنة-تاجر ملابس)، ومقيم بقرية دبانة الكبيرة، بدائرة المركز، باختفاء ابنه "محمد" (5 سنوات-طفل)، ومقيم بنفس العنوان، أثناء لهوه بمحيط المنزل بالقرية، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين أن والد الطفل المختفي، أبلغ الشرطة في وقت لاحق بأن عمه "رمضان.ع" (37 سنة-تاجر ملابس)، ومقيم بنفس المكان، تلقى اتصالا على هاتفه، من رقم محدد من مجهول، يطلب مبلغ مالي فدية مقابل إطلاق سراح الطفل.

وجه مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، وإشراف مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث مركز شرطة طامية، لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، وناقش فريق البحث، المبلغ لمعرفة وجود أي خلافات عائلية تكون دافع وراء ارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة، هو والد الطفل المجني عليه، باختلاقه الواقعة، لإجبار أفراد عائلته على جمع المبلغ المالي المطلوب، لاستعادة ابنه لمروره بضائقة مالية، استدان بسببها لأحد الأفراد، وحرر له عدد من إيصالات الأمانة، وعجز والد الطفل عن سداد دينه، وتهديده وزوجته الضامنة له، وتم ضبط المتهم، وبحوزته شريحة الهاتف مجري اتصال المساومة وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان اختفاء ابنه لدى أحد أصدقائه، ويدعى "ش.ف" (29 سنة-عامل)، بجهاز مدينة 6 أكتوبر، ومقيم بمساكن دهشور بالجيزة، حيث تم العثور على الطفل واستعادته.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 1512 لسنة 2018 إداري مركز شرطة طامية، وجار إخطار النيابة لتتولى التحقيق.



