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الجمعة، 09 مارس 2018 08:31 م
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تأخر صدور نتائج الانتخابات الإيطالية النهائية بعد 5 أيام على تنظيمها

الجمعة، 09 مارس 2018 05:26 م
تأخر صدور نتائج الانتخابات الإيطالية النهائية بعد 5 أيام على تنظيمها رئيس الوزراء الإيطالى





روما (أ ف ب)
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بعد 5 أيام على اجراء الانتخابات التشريعية فى إيطاليا فى الرابع من مارس، بدأ ميزان القوى واضحا جدا لكن ترجمة الأصوات إلى مقاعد لا تزال غير نهائية بسبب القانون الانتخابى المعقد للغاية.

وأشارت وزارة الداخلية الإيطالية على موقعها الإلكترونى إلى أن بعض محاضر مراكز الاقتراع أرسلت مباشرة إلى محاكم استئناف ستعلن الفائزين لكن النتائج لا تزال منتظرة.

وحصل تحالف اليمين المتطرف واليمين على 37% من الأصوات فى انتخابات مجلس النواب و37,49% فى مجلس الشيوخ من بينها 17,37% للرابطة (يمين متطرف) برئاسة ماتيو سالفينى و14,09% لفورتسا إيطاليا برئاسة سلفيو برلوسكونى فى مجلس النواب، و17,63% للرابطة و13,43% لفورتسا إيطاليا فى مجلس الشيوخ.

وحصدت حركة 5 نجوم 32,85% من الأصوات فى مجلس النواب و32,22% فى مجلس الشيوخ.

 


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