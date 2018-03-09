بنك ناصر: قروض لإنشاء وتطوير حضانات للأطفال ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة







كتب مدحت وهبة

قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه سيتيح قريبا قروضا ميسرة لتمويل إنشاء وتطوير حضانات الأطفال، التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف "فاروق" في تصريحات اليوم، أن هذه القروض مخصصة لتمويل الحضانات الخاصة، لأي فرد يريد تطوير حضانة قائمة، أو لفتح حضانة جديدة خاصة،في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي والمعروف بمشروع تطويرالحضانات، وقيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف إتاحة خدمة تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال فيالمرحلة العمرية من 0- 4 سنوات بما يسمح للأم المصرية بالخروج لسوق العمل وللطفل بالنمو العقلي والوجداني السليم.

وأوضح أن هذه القروض دون فوائد، وبمصروفات إدارية بنسبة 5% من قيمة القرض، على غرار المبادرة التى أجراها البنك المركزى للمشروعات الصغيرة ؛ مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقروض الحضانات التى يمنحها البنك يصل إلى 300 ألف جنيه.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البنك ينفذ خطة طموحة خلال العام الجاري تشمل تطويرًا في المنتجات التمويليةلتوفير تمويل متنوع مثل مشروع مستورة للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر لتوفير حياة كريمه لها ولتحسين مستوى المعيشة للأسرة وكذلك التوسع فى صرف النفقة للمطلقات عبر المحمول، والبدء تدريجيا في صرف المعاشات عنطريق المحمول للقضاء على الطوابير والتزاحم أمام فروع البنك، وكذلك تقديم قروض للمتعافين من الإدمان للمساعدة على إعادة دمجهم في المجتمع تدريجيا.

كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة وزارة المالية على إتاحة 250 مليون جنيه في 2018 تُخصص لتطوير دور الحضانة والتوسع في إنشاء حضانات جديدة طبقًا لمعايير محددة وقوانين منظمة في هذا الشأن لإتاحة الفرصة للمرأة لتخرج للعمل وزيادة نسبة التغطية والإتاحة وحماية الأطفال وتأهيلهم لدخول المدارس مع رفع الوعي بأهمية دور الحضانة في هذه المرحلة العمرية من أجل تنمية قدرات الأطفال ذهنيا وحركيا وسلوكيا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كان قد اعتمد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2018/ 2019، وقد تم خلال الاجتماع عرض ميزانية البنك عن الربع الثاني من العام المالي 2017/ 2018 والتي بلغت 14,7 مليار جنيه خلال تلك الفترة بزيادة قدرها 422 مليون جنيه، وبفائض محقق عن تلك الفترة بقيمة قدرها 533 مليون جنيه بزيادة قدرها 344 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد بلغ إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2018/ 2019 نحو 23 مليار جنيه مقابل 21,6 مليار جنيه (ربط العام المالي السابق) بزيادة نسبتها 7%.