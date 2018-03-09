بصمات الأدلة الجنائية تكشف انتحال متهمة صفة شقيقتها فى 4 قضايا نشل بالمحلة







الغربية – عادل ضرة

قادت الصدفة رجال المباحث ونيابة أول المحلة، لاكتشاف واقعة غريبة، بعد أن تمكن ضباط المباحث من ضبط سيدة مسجلة خطر سرقات، سبق اتهامها فى العديد من قضايا السرقات والنشل، خاصة نشل رواد البنوك والسيدات فى الأسواق العامة، بعد أن تزعمت تشكيلا عصابيا لارتكاب تلك الجرائم بشوارع مدينة المحلة.

وأثناء القبض عليها والتحقيق معها فى التهم المنسوبة إليها فى العديد من محاضر السرقات والقضايا، خيل لها شيطانها انتحال صفة واسم شقيقتها، والإدلاء باسمها فى المحاضر، وادعت فقدها بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، حتى لا يتم التعرف عليها، وانتحلت اسم شقيقتها فى جميع المحاضر.

وفى تحقيقات النيابة، أمام إبراهيم لطفى وكيل نيابة أول المحلة، بإشراف أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، أصرت على إنكار اسمها وانتحال صفة شقيقتها، وتم إحالتها للمحكمة محبوسة على ذمة الـ4 محاضر، وصدر ضدها أحكاما بالحبس فى أول درجة وأحكام الاستئناف.

وأثناء إعداد أوراقها، تمهيدا لترحيلها لسجن النساء بدمنهور، وأثناء عمل فيش وتشبيه لها، قادت الصدفة رجال المباحث إلى حقيقة الأمر، حيث تبين أن بصمات المتهمة ليست باسمها، ولكن باسم شقيقتها "حياة"، وبسؤال المتهمة اعترفت تفصيليا بانتحال صفة شقيقتها واستخدام اسمها للهروب من الأحكام وعدم قيدها ضدها فى السجلات، وتم عرضها على النيابة وأدلت تفصيليا بما ارتكبته، وقامت النيابة العامة بتغيير التهم المنسوبة لشقيقتها إليها بعد اعترافها بما ارتكبته.

وقرر إبراهيم لطفى وكيل النيابة، بإشراف احمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة محضر التزوير، وتوجيه لها تهم التزوير وانتحال صفة، كما أمرت بسرعة التحريات عن شقيقتها المُنتحل اسمها وعما إذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا، أو على قيد الحياة من عدمه.

وترجع الواقعة لـ19 أكتوبر العام الماضى، بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 سيدات مسجلات جنائيا تخصصن فى ارتكاب جرائم النشل واعترفن بارتكاب 5 وقائع.

تحريات الرائد هيثم الشامى رئيس مباحث قسم أول المحلة قد توصلت إلى قيام كل من "بشرى ا" 23 سنة ربة منزل سبق اتهامها فى 10 قضايا نشل أخرها القضية 7004 لسنة 2015 جنح قسم ثان المحلة (نشل)، و"نجلاء ك" 37 سنة بدون عامل سبق اتهامها فى القضية 102لسنة 2015 جنح أول المحلة (نشل)، و"حياة ا خ" 30 سنة ربة منزل مقيم شارع عقل باشا سيدى بشر قبلى دائرة قسم أول المنتزة بالإسكندرية، وجميعهن ينتمين لقبائل الطهواج المعروف والمشهور عنهم ارتكاب جرائم السرقات بأسلوب النشل، بالاشتراك فيما بينهن، وتكوين تشكيل عصابى بزعامة المتهمة الأولى تخصص فى نشل المواطنين وسرقة الهواتف المحمولة من داخل المحال التجارية والشوارع العامة بأسلوب المغافلة.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطهن واعترفن بارتكاب 5 وقائع، وأرشدن عن مكان المسروقات.