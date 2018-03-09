بصمات الأدلة الجنائية تكشف انتحال متهمة صفة شقيقتها فى 4 قضايا نشل بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث من ضبط سيدة مسجلة، "شقى خطر"، سرقات سبق اتهامها فى العديد من قضايا السرقات والنشل خاصة نشل رواد البنوك والسيدات فى الأسواق العامة، بعد أن تزعمت تشكيلا عصابيا لارتكاب تلك الجرائم بشوارع مدينة المحلة.

وأثناء القبض عليها والتحقيق معها فى التهم المنسوبة إليها فى العديد من محاضر السرقات والقضايا المتهمة فيها، وخيل لها شيطانها إلى انتحال صفة واسم شقيقتها، والإدلاء باسمها فى المحاضر وادعت فقدها لبطاقة الرقم القومى الخاصة بها حتى لا يتم التعرف عليها، وانتحلت اسم شقيقتها فى جميع المحاضر، وأحالتها النيابة العامة، وفى تحقيقات النيابة أيضا أمام إبراهيم لطفى وكيل نيابة أول المحلة بإشراف أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، أصرت على إنكار اسمها وانتحال صفة شقيقتها، وتم إحالتها للمحكمة محبوسة على ذمة الـ4 محاضر وصدر ضدها أحكاما بالحبس فى أول درجة وأحكام الاستئناف.

وأثناء إعداد أوراقها تمهيدا لترحيلها لسجن النساء بدمنهور وأثناء عمل فيش وتشبيه لها، قادت الصدفة رجال المباحث إلى حقيقة الأمر.

حيث تبين أن بصمات المتهمة ليست باسمها، ولكن باسم شقيقتها"حياه"، وبسؤال المتهمة اعترفت تفصيليا بانتحال صفة شقيقتها واستخدام اسمها للهروب من الأحكام وعدم قيدها ضدها فى السجلات، وتم عرضها على النيابة العامة وأدلت تفصيليا بما ارتكبته، وقامت النيابة العامة بتغيير التهم المنسوبة لشقيقتها إليها بعد اعترافها بما ارتكبته.

وقرر غبراهيم لطفى وكيل النيابة، بإشراف أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة محضر التزوير، وتوجيه تهم التزوير وانتحال صفة لها، كما أمرت بسرعة التحريات عن شقيقتها المُنتحل اسمها وعما إذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا، أو على قيد الحياة من عدمه.

وترجع الواقعة إلي تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 سيدات مسجلين جنائيا تخصصن فى ارتكاب جرائم النشل واعترفن بارتكاب 5 وقائع.

أكدت تحريات الرائد هيثم الشامى رئيس مباحث قسم أول المحلة، إن التحريات توصلت إلى قيام كل من "بشرى ا" 23سنة ربة منزل سبق اتهامها فى 10 قضايا نشل أخرها القضية 7004 لسنة 2015 جنح قسم ثان المحلة (نشل)، و"نجلاء ك" 37سنة بدون عامل سبق اتهامها فى القضية 102لسنة 2015 جنح أول المحلة (نشل)، و"حياة ا خ" 30 سنة ربة منزل مقيم شارع عقل باشا سيدى بشر قبلى دائرة قسم أول المنتزة بالإسكندرية جميعهم ينتمين لقبائل الطهواج المعروف والمشهور عنهم ارتكاب جرائم السرقات بإسلوب النشل بالاشتراك فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابى بزعامة المتهمة الأولى، تخصصن فى نشل المواطنين وسرقة الهواتف المحمولة من داخل المحال التجارية والشوارع العامة بأسلوب المغافلة.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطهن واعترفن بارتكاب 5 وقائع، وارشدن عن مكان المسروقات.