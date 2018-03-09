بريطانيا: الضرائب الأمريكية "طريقة خاطئة" لإدارة الأعمال التجارية







أ ف ب

انتقد الوزير البريطانى للتجارة الدولية ليام فوكس، مساء الخميس، قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، قائلا إن ذلك يشكل "طريقة سيئة" لإدارة الأعمال التجارية.

واعتبر فوكس أان "الحمائية والرسوم لم تنجحا يوما"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين فى شأن الرسوم والإعفاءات المحتملة لحلفاء الولايات المتحدة.