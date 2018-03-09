بريطانيا: الضرائب الأمريكية "طريقة خاطئة" لإدارة الأعمال التجارية

بريطانيا: الضرائب الأمريكية "طريقة خاطئة" لإدارة الأعمال التجاريةالجمعة، 09 مارس 2018 02:02 ص
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
أ ف ب
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انتقد الوزير البريطانى للتجارة الدولية ليام فوكس، مساء الخميس، قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، قائلا إن ذلك يشكل "طريقة سيئة" لإدارة الأعمال التجارية.
واعتبر فوكس أان "الحمائية والرسوم لم تنجحا يوما"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين فى شأن الرسوم والإعفاءات المحتملة لحلفاء الولايات المتحدة.
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