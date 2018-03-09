بدء تصويت المهندسين لاختيار النقيب فى جولة الإعادة بين ضاحى والنبراوى

بدأت لجان الاقتراع فى استقبال المهندسين الذين توافدوا لتحديد نقيب المهندسين القادم، حيث بدأت عملية التصويت الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء اليوم، وسط إقبال كبير نسبيا من المهندسين.

وتجرى، اليوم، جولة الإعادة على منصب النقيب العام بين المهندس هانى ضاحى رئيس قائمة مهندسون فى حب مصر والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالى، والمرشح دورة ثانية ورئيس قائمة تيار الاستقلال وسط منافسة قوية بين الاثنين.