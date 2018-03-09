بدء التحقيق مع شابين قتلا مهندسا بعدما سرقاه فى مصر الجديدة







كتب عامر مصطفى

يباشر أحمد خالد، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع متهمين بقتل مهندس فى مصر الجديدة بعدما استدرجاه بزعم حيازتهما جهاز "لاب توب" يريد شراءه منهما بعدما تعرف عليهما عبر تطبيق للتسويق الإلكترونى.

كشفت التحقيقات الأولية، عن أن المجنى عليه يدعى "محمد" مهندس، كان يبحث عن جهاز كمبيوتر بسعر رخيص، وتعرف على شخصين أوهماه بأن لديهما ما يبحث عنه، وبتوجهه إليهما فى المكان المتفق عليه، استوقفاه وسرقا ما معه بالاكراه ثم طعناه بالأسلحة البيضاء، قبل أن يلقى القبض عليهما.