"بتكوين" تنخفض لأدنى مستوى فى 3 أسابيع ونصف







رويترز

انخفضت عملة بتكوين عن تسعة آلاف دولار، اليوم الجمعة، لأدنى مستوياتها فى ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع بفعل مخاوف بشأن حملة من هيئات تنظيمية حول العالم بعد قضايا سرقات كبيرة للعملات الرقمية.

وبحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، انخفضت بتكوين، أكبر وأشهر العملات الافتراضية، فى أحدث التعاملات 4.19% إلى 8880.10 دولار فى بورصة بتستامب التى مقرها لوكسمبرج مواصلة التراجع لخمس جلسات متتالية ومتجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية فى خمسة أسابيع.