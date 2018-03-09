video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بالأسماء.. مصرع طالبة وإصابة 2 من عائلة واحدة فى حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة، 09 مارس 2018 12:38 م
بالأسماء.. مصرع طالبة وإصابة 2 من عائلة واحدة فى حادث تصادم بالبحيرة حادث تصادم - ارشيفية





البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
إضافة تعليق

لقيت منذ قليل، طالبة مصرعها، وأصيب 2 بكسور وجروح متفرقة جميعهم من عائلة واحدة ، بحادث تصادم بالطريق الصحراوى أمام منطقة سجون وادى النطرون، بطريق الخدمات بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى أمام منطقة سجون وادى النطرون، بطريق الخدمات اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء عبور كل من "بهيه ر غ" 40 سنة، ربة منزل، "رشيده ع ن" 55 سنة ربة منزل، "رودينا ال ع " 13 سنة، طالبه " نجلة الأولى"، ومقيمين أوسيم بالجيزة، للطريق المشار إليه اصطدمت بهم سيارة " نقل بمقطورة "، قيادة " حسام م إ " 40 سنة سائق ومقيم المنصوره بمحافظة الدقهلية .
 
أسفر الحادث عن، وفاة الثالثة، وإصابة الأولى والثانية بجروح وكدمات وإشتباه كسور، ولا يمكن استجوابهما، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصابتين لذات المستشفى للعلاج، وتحويل الثانية للمستشفى الجامعى بالإسكندريه للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار البحيرة

حادث تصادم

مصرع طالبة

وادي النطرون




لا تفوتك
المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة