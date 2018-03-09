بالأسماء.. مصرع طالبة وإصابة 2 من عائلة واحدة فى حادث تصادم بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة

لقيت منذ قليل، طالبة مصرعها، وأصيب 2 بكسور وجروح متفرقة جميعهم من عائلة واحدة ، بحادث تصادم بالطريق الصحراوى أمام منطقة سجون وادى النطرون، بطريق الخدمات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى أمام منطقة سجون وادى النطرون، بطريق الخدمات اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء عبور كل من "بهيه ر غ" 40 سنة، ربة منزل، "رشيده ع ن" 55 سنة ربة منزل، "رودينا ال ع " 13 سنة، طالبه " نجلة الأولى"، ومقيمين أوسيم بالجيزة، للطريق المشار إليه اصطدمت بهم سيارة " نقل بمقطورة "، قيادة " حسام م إ " 40 سنة سائق ومقيم المنصوره بمحافظة الدقهلية .

أسفر الحادث عن، وفاة الثالثة، وإصابة الأولى والثانية بجروح وكدمات وإشتباه كسور، ولا يمكن استجوابهما، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصابتين لذات المستشفى للعلاج، وتحويل الثانية للمستشفى الجامعى بالإسكندريه للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.