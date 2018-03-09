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انقطاع التيار الكهربائى عن دسوق صباح غد بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 09 مارس 2018 06:05 م
انقطاع التيار الكهربائى عن دسوق صباح غد بسبب أعمال الصيانة انقطاع التيار الكهربائى-ارشيفية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة دسوق برئاسة اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، عن انقطاع التيار الكهربائى عن حى دحروج، غداً السبت، من الساعة العاشرة حتى نهاية أعمال الصيانة.

 

وقال مساعد محافظ كفر الشيخ، إن حملة مجلس المدينة بالتعاون مع قوة شرطية تمكنت من إزالة مبانى مخالفة على أراضى زراعية بقرية سنهور المدينة على مساحة 15قيراط بعد أن قام المخالف بعمل سملات و45 عامود خرسانى، وتم استخدام لودر كبير وإزالة كافة التعديات القائمة.

 

وأضاف الحشاش، ل " اليوم السابع "،عادت هيبة الدولة لمكانتها الطبيعية وأصبح المواطن مقتنع أن الإزالات هو توجه الدولة لحماية الأراضى الزراعية من التعديات عليها ضربة قوية لتكسر كل من يفكر فى التعدى على الأرض الزراعية.

 

وقال الحشاش، إنه لاحظ وأثناء مروره ليلا بطريق قلين دسوق، مساء أمس، وأن الإنارة بالطريق غير كافية وهناك الكثير من الأعمدة تحتاج لصيانة الكشافات وأعمدة بدون كشافات، فوجه بتركيب كشافات على الأعمدة التى لا يوجد بها.

 

 


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