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اليوم.. حملة كلنا معاك من أجل مصر بدمياط تعقد مؤتمرا لدعم السيسى

الجمعة، 09 مارس 2018 04:00 ص
اليوم.. حملة كلنا معاك من أجل مصر بدمياط تعقد مؤتمرا لدعم السيسى مؤتمر دعم السيسى





دمياط معتز الشربينى
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تعقد  الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي (كلنا معاك من أجل مصر) اليوم الجمعه مؤتمر بقرية الحوراني بدمياط  لدعم وتأييد  الرئيس السيسي وذلك فى السابعة مساء بالحديقة العامة  بالقرية.
 
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر كل من الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة ، حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ،الأنبا بدليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس ،الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الاوقاف، وفيق اللبان وكيل مديرية الشباب والرياضة،وعدد كبير من الروابط الشبابية والشخصيات العامة.
 
 

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