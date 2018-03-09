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اليوم.. حملة دعم السيسى تنظم ماراثون رياضى للشباب فى دمياط

الجمعة، 09 مارس 2018 01:00 ص
اليوم.. حملة دعم السيسى تنظم ماراثون رياضى للشباب فى دمياط مارثون -ارشيفية





دمياط معتز الشربينى
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دعت  أمانة الشباب بالحمله الرئاسية الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسة ثانية بمحافظة دمياط شباب دمياط  للمشاركة فى  المارثون الرياضي الأول الذى سيقام اليوم الجمعة بالمحافظه ويشارك فيه عدد كبير من شباب المحافظه .
 
وقال المستشار محمد الماشطة  منسق عام الحملة بدمياط  لـ"اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحملة علي الاهتمام بالأنشطة الرياضية وإبراز دور الشباب الفعال في بناء المجتمعات وذلك من أجل مصر وتوصيل رسالة للعالم أن شباب دمياط يدعمون ويؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
يذكر أن المارثون من تنظيم محمد حمود منسق شباب محافظة دمياط وأحمد الجندي منسق شباب رأس البر.
 

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