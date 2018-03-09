اليوم.. جولة الإعادة بين "ضاحى" و"النبراوى" على مقعد نقيب المهندسين بأسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

تجرى جولة الإعادة لانتخابات النقيب العام للمهندسين بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم الجمعة، على منصب نقيب المهندسين، بين كل من المهندس هانى ضاحى، والمهندس طارق النبراوى.

وقال المهندس عبد العاطى فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إن اللجنة أنهت استعداداتها لانتخاب النقيب العام بجولة الإعادة، حيث تبدأ اليوم لجان الاقتراع الساعة العاشرة صباحًا فى استقبال المهندسين للإدلاء بأصواتهم؛ مشيرا إلى تم استلام أمس أوراق الاقتراع من اللجنة العامة بالقاهرة، وتم تشميعها بالشمع الأحمر؛ تمهيدًا لتسليمها لرئيس اللجنة العامة للانتخابات، لاختيار النقيب العام بين كل من النقيب الحالى المهندس طارق النبراوى، قائمة الاستقلال الموحدة، والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق وعضو قائمة فى حب مصر، حيث يذهب المهندسون لصناديق الاقتراع للمرة الثالثة خلال 3 أسابيع، انتخبوا فيها فى المرحلة الأولى النقباء الفرعيين ومجلس الشُعب، وفى المرحلة الثانية التى أجريت الجمعة الماضية انتخبوا الأعضاء المكملين والنقيب الفرعى "جولة الإعادة" فضلا عن النقيب العام الذى تجرى جولة الإعادة لانتخابه غدًا الجمعة.

وأضاف المهندس أحمد خليل مكى، عضو لجنة الانتخابات بأسيوط، أنه تم الانتهاء من تجهيز 5 لجان انتخابية لاستقبال المهندسين الناخبين، يشرف عليها 5 قضاة و10 معاونين من النيابة الإدارية، بالإضافة إلى 5 موظفين من النقابة الفرعية بأسيوط، وبحضور رئيس اللجنة العامة المستشار سيد قاسم، وقوات شرطية لتأمين سير العملية الانتخابية من مديرية أمن أسيوط، وسيارتى إسعاف وإطفاء تحسبًا لأى طارئ، وتوفير كافة الاحتياجات وسبل الدعم للمهندسين الناخبين، والتسهيل عليهم من خلال لجان النظام توفيرًا للوقت ومنعًا للتكدس والازدحام أمام اللجان.

وأشار محمد الفرغل، سكرتير اللجنة، إلى أن الانتخابات على مقعد النقيب العام لم تحسم الجمعة الماضية، لعدم حصول أيًا من المرشحين على المنصب على 50% + 1 من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة، حيث حصل المهندس هانى ضاحى على 12377 صوتًا على مستوى الجمهورية، منهم 529 صوتًا بأسيوط، كما حصل المهندس طارق النبراوى على 8134 صوتًا منهم 319 صوتًا بنقابة أسيوط الفرعية، منوهًا إلى أن جولة الإعادة على منصب النقيب العام شهدت استعدادات مكثفة من نقابة أسيوط الفرعية، حتى تستمر الانتخابات بالنقابة فى أبهى صورة لها، ومعربًا عن سعادته بإشادة الجميع بالشكل الذى ظهرت عليه تلك الانتخابات كعرس انتخابى فى أبهى صورة، وكمثال يحتذى به من النقابات الأخرى.