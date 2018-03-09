"اليوم السابع": السيسي يجتمع بقادة الجيش والشرطة.. ويؤكد: الشعب يثق بكم







تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، "السيسي" يجتمع بقادة الجيش والشرطة.. ويؤكد: الشعب يثق بكم، ورئيس الوزراء لـ"اليوم السابع": الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الموازنة الجديدة.. شريف إسماعيل: أنهينا الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية.. وتسهيلات للناخبين أمام اللجان.. وخفض العجز أهم ملامح الموازنة.. والحكومة حريصة على الارتقاء بمستوى التغذية المدرسية.

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ "السيسي" يجتمع بقادة الجيش والشرطة.. ويؤكد: الشعب يثق بكم

ـ رئيس الوزراء لـ"اليوم السابع": الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الموازنة الجديدة.. شريف إسماعيل: أنهينا الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية.. وتسهيلات للناخبين أمام اللجان.. وخفض العجز أهم ملامح الموازنة.. والحكومة حريصة على الارتقاء بمستوى التغذية المدرسية

ـ الذهب.. الساحر الأصفر من خلافات الشبكة إلى حكايات مافيا التنقيب فى الصحراء

ـ يوم المرأة.. قصص سيدات يخضن حرب تحرير بنات الصعيد من قيود الختان والزواج المبكر

ـ الأهلى يهدد بمقاضاة مثيرى الفتنتن فى المدرجات

ـ "الإسكان": طرح وحدات العاصمة الإدارية والعلمين خلال شهرين.. عبدالمطلب عمارة: جارٍ تسعير الشقق ووضع أكثر من نظام للسداد والحجز

ـ محافظ الإسكندرية: لن نتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة.. والمخالفات بلغت 48 ألف عقار منذ 2011

ـ وزارة التموين: ضبط 1201 عرض وهمى بالأوكازيون الشتوى

ـ رئيس كوريا الشمالية يدعو "ترامب" للحوار حول ملف الأسلحة النووية.. الرئيس الأمريكى يقبل الدعوة مع استمرار العقوبات.. وكيم جونج أون تعهد بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من النووى

ـ 645 سجينا يودعون الزنازين بموجب عفو رئاسى

ـ «الداخلية» تحبط أكبر محاولة لإغراق مصر بالحشيش

ـ خطة روسية لعزل الإرهابيين فى الغوطة الشرقية

ـ السفير هشام بدر: رئاسة مصر لاجتماع مجموعة الـ77 والصين بروما تعكس الدور الرائد على الساحة الدولية

ـ الدول الأعضاء تشيد برؤية القاهرة ودورها فى الدفاع عن مصالح الدول النامية وتدعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ـ "البنك الزراعى": أصدرنا شهادة "أمان المصريين" بـ8 ملايين جنيه خلال أسبوع