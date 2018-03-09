الوفد الرسمى المصرى يتوجه للقاهرة عقب مشاركته ببورصة برلين ITB

رسالة برلين ميرفت رشاد

تغادر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وشريف فتحى وزير الطيران، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، العاصمة الألمانية برلين، التوجه للقاهرة عقب مشاركتهم فى فعاليات بورصة برلين ITB، التى تختتم أعمالها الأحد المقبل.

وكانت وزيرة السياحة عقدت عن ما يزيد عن 65 لقاءً مع صناع القرار السياحى، أجرت الدكتورة المشاط عدد من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من وسائل الإعلام والصحف الألمانية والعالمية والمجلات المهنية المتخصصة.

وأجرت الوزيرة لقاءً مع قناة ZDF بالتليفزيون الألمانى، والوكالة الفرنسية AFP، ومجلة FVW Medien السياحية الألمانية، وجريدة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية، ومجلة Travel Inside، وكالة DPA الصحفية، ومجلة Wiadomosci Turystyczne البولندية، ومجلة TAI السياحية، ومجلة Touristik Akuel، كما أجرت مقابلة مع قناة CNBC الإخبارية.

وحرصت خلال هذه اللقاءات على التأكيد على أن مشاركتها بالبورصة جاءت لإبراز وتسليط الضوء على أن مصر موجودة وبقوة على خريطة السياحة العالمية ولاستعراض الجديد فى السياحة المصرية، إلى جانب الدعوة لزيارة المقصد السياحى المصرى للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، بالإضافة إلى لقاء شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين خلال المشاركة لتشجيعهم على زيادة رحلاتهم إلى المقصد المصرى.

كما أوضحت المشاط أن القطاع السياحى المصرى يعمل من خلال خطة مدروسة بدأت تؤتى ثمارها وذلك فى ضوء الحرص والإصرار على بناء أساس قوى يضمن مستقبلا مستداما للسياحة، لاسيما فى ظل لتنوع وغنى المنتج السياحى المصرى.

وأكدت على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة وتسخر الموارد اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوى، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية عام 2017 لوضع حلول عاجلة لأى مشكلة تعرقل عمل القطاع، والاستماع لجميع الأطراف ذات الصِّلة بالقطاع والعمل على التأكد من وضع الخطط الشاملة لتنميته.

كما تحدثت الوزيرة عن مؤشرات السياحة الوافدة إلى مصر عام 2017 والتى تعكس التحسن الكبير فى قطاع السياحة فى مصر، موضحة أن السياحة الوافدة من ألمانيا كانت الأعلى تلتها السياحة الوافدة من أوكرانيا، ثم من السعودية، وأشارت إلى لتقرير منظمة السياحة العالمية الذى جاء فيه أن مصر ثانى أكثر الوجهات السياحية نموا فى 2017.

وأضافت الوزيرة أن النجاح الذى تحقق كان أكبر بكثير من الأرقام حيث تمثل فى المجتمعات التى تمت تنميتها من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل بها.

وتحدثت الوزيرة عن اتجاه الدولة لإقامة مدن جديدة مما يؤدى إلى تطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين فى هذه المناطق، وخلق فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحيطة بهذه الأماكن مثل مدينة العلمين الحديدة والتى ستكون مدينة متكاملة على مستوى عالمى والتى سيكون بها طاقة فندقية تصل إلى 25 ألف غرفة على اعتبار انشائها مدينة متكاملة لا تخضع للشروط الموسمية.