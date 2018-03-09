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المفتى يدين العملية الإرهابية فى العاصمة الأفغانية "كابول"

الجمعة، 09 مارس 2018 05:46 م
المفتى يدين العملية الإرهابية فى العاصمة الأفغانية "كابول" الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية





كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الأفغانية "كابول" اليوم، حيث قام انتحارى بتفجير نفسه فى حى شيعى فى "كابول" ما أوقع سبعة قتلى على الأقل وسبعة جرحى.

وأكد مفتى الجمهورية، فى بيان له، أن الإرهاب يسعى لزعزعة أمن واستقرار الأوطان وتأجيج الطائفية البغيضة، مما يضعف من تماسك البلدان ويهدد بضياعها.

ودعا "علام" الشعب الأفغانى أن يقفوا صفًّا واحدًا فى مواجهة التطرف والإرهاب.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

 


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