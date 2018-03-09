المفتى يدين العملية الإرهابية فى العاصمة الأفغانية "كابول"الجمعة، 09 مارس 2018 05:46 م
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الأفغانية "كابول" اليوم، حيث قام انتحارى بتفجير نفسه فى حى شيعى فى "كابول" ما أوقع سبعة قتلى على الأقل وسبعة جرحى.
وأكد مفتى الجمهورية، فى بيان له، أن الإرهاب يسعى لزعزعة أمن واستقرار الأوطان وتأجيج الطائفية البغيضة، مما يضعف من تماسك البلدان ويهدد بضياعها.
ودعا "علام" الشعب الأفغانى أن يقفوا صفًّا واحدًا فى مواجهة التطرف والإرهاب.
وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع
صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة