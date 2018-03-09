المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات يحصل على "أيزو 17043"







كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة المجلس الوطنى للإعتماد “EGAC”، على إعتماد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، طبقا لمواصفة الايزو 17043، ليصبح أول معمل حكومى يحصل على هذا الاعتماد.

وقالت الوزارة فى بيان لها، ان فريق من المجلس الوطنى للإعتماد قام بزيارة المعمل على مدار ثلاثة أيام لتجديد اعتماده طبقاً للأيزو 17025، فضلاً عن فحص إعتماد "وحدة إختبارات الكفاءة المعملية" بالمعمل لأول مرة طبقاً للأيزو 17043.

وأضافت أن الفريق لم يسجل أية ملاحظات على المعمل، ليكون أول معمل حكومى معتمد طبقاً لمواصفة الايزو 17025 من جهتى اعتماد دوليتين هما هيئة الإعتماد الفنلندية FiNAS بالاتحاد الأوروبى والمجلس الوطنى للإعتماد EGAC.

وأوضح البيان أن "وحدة إختبارات الكفاءة المعملية" تتولى إمداد المعامل بمصر بعينات ضبط جودة الإختبارات المعملية فى كل من الكيمياء والميكروبيولوجى ؛ وهى أيضاً وحده إنتاجية، تم انشاءها مؤخراً، وحيث تهدف إلى انتاج عينات اختبارات كفاءة معامل الكيمياء والميكروبيولوجى.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد معامل حكومية فى مصر لديها نشاط معتمد فى هذا المجال، ويعد حصول المعمل على تلك الشهادة دلالة على تميز المعمل نتيجة لعملية التطوير المستمر ومواكبة التطور فى مجالات عمل المعمل.