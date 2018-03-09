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المعمل الجنائى يفحص مادة كيمائية استخدمها مقاول وعامل فى تصنيع المخدرات

الجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
المعمل الجنائى يفحص مادة كيمائية استخدمها مقاول وعامل فى تصنيع المخدرات ارشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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يواصل رجال المعمل الجنائى بالجيزة فحص عينة من المواد الكيماوية تم ضبطها داخل شقة بالهرم، واستخدمها عامل ومقاول فى صناعة المواد المخدرة، وذلك لتحديد نوعية تلك المواد وكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة، التى سبق وأن أصدرت قرارا بالتحفظ على تلك المضبوطات.

المواد المتحفظ عليها بقرار النيابة عبارة عن 49 أمبول من مادة الكيتامين، و50 أمبول لمادة مجهولة، و5 عبوات بلاستيكية تحتوى على مادة محلول الكدامين، وكمية من مخدر الحشيش.

وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتجميع كميات من مخدر الحشيش، وإضافة المواد المضبوطة بحوزتهم عليها، وبيعها لعملائهم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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