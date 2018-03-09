المرور: مستعدون لحل الشكاوى الناتجة عن إغلاق شارع أحمد عرابى







كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى إن جميع المسئولين داخل اﻹدارة العامة لمرور الجيزة مستعدون لتلقى أى شكاوى من السكان المتواجدين بمحيط إغلاق محور أحمد عرابى بالمهندسين، وسيتم حلها فى أسرع وقت، نظرا ﻷن تلك المنطقة تشهد كثافة سكانية عالية، موضحا أنه تم تخصيص ساحات انتظار للسيارات لمنع ظهور أى تكدسات بمحيط اﻷعمال.

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة قد أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الانفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس، مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.