المحكمة العليا فى تركيا تدعو لتشديد العقوبة على صحفى وسجنه 20 عاما







(رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن المحكمة العليا أبطلت حكما بالسجن خمس سنوات بحق الصحفى البارز جان دوندار اليوم الجمعة، وقالت إنه بدلا من ذلك لابد أن يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما بتهم تتعلق بالتجسس.

وصدر حكم بحق دوندار وزميله فى صحيفة جمهوريت إرديم جول فى 2016 بالسجن خمس سنوات لنشرهما تسجيل فيديو قيل إنه يظهر جهاز المخابرات التركى وهو ينقل أسلحة فى شاحنات إلى سوريا. وتم الإفراج عنهما لاحقا فى انتظار الاستئناف على الحكم.

وقالت الأناضول إن المحكمة العليا قالت اليوم الجمعة إن المحكمة الأدنى درجة التى أصدرت الحكم كان عليها أن تحدد العقوبة بحق دوندار بناء على التهم المتعلقة بالتجسس التى تستتبع أحكاما بالسجن بين 15 و20 عاما بدلا من الحكم عليه بموجب التهمة الأقل وهى إفشاء معلومات سرية. وأضافت المحكمة أن جول يجب أن يبرأ لعدم كفاية الأدلة.

وقال دوندار عبر تغريدة على تويتر من لندن، حيث سافر أثناء الإفراج عنه ويحاكم حاليا غيابيا، تعليقا على القرار "التجسس الحقيقى هو نقل الأسلحة سرا إلى دولة أجنبية. من يعدون تقريرا عنها هم الصحفيون". وقال لرويترز "إذا كانت هناك جريمة فهى ليست جريمتى بل جريمة الحكومة".