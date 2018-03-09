الكهرباء: مصر لم تشهد انقطاع للتيار بسبب تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015

الكهرباء: مصر لم تشهد انقطاع للتيار بسبب تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015الجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر لم تشهد أى انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015 وحتى الآن، مؤكدا أنه أصبح لدينا فائض عن احتياجات المواطنين تصل إلى 5 آلاف ميجا وات يوميا.
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أى انقطاعات محدودة تحدث لدى المواطنين تكون نتيجة أعطال فنية أو أحداث طارئة خارجة عن إرادة القطاع، موضحا أن شركات الكهرباء تتعامل مع أى أعطال فنية بشكل سريع لعدم تعرض المشترك لانقطاع التيار لفترة طويلة.
وتابع "حمزة" بأن الشبكة القومية للكهرباء فى مصر وصلت المعدلات العالمية فى نسب التوليد والاحتياطى اليومى بالشبكة.
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