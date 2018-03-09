video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: مصر لم تشهد انقطاع للتيار بسبب تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015

الجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
الكهرباء: مصر لم تشهد انقطاع للتيار بسبب تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء





كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر لم تشهد أى انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015 وحتى الآن، مؤكدا أنه أصبح لدينا فائض عن احتياجات المواطنين تصل إلى 5 آلاف ميجا وات يوميا.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أى انقطاعات محدودة تحدث لدى المواطنين تكون نتيجة أعطال فنية أو أحداث طارئة خارجة عن إرادة القطاع، موضحا أن شركات الكهرباء تتعامل مع أى أعطال فنية بشكل سريع لعدم تعرض المشترك لانقطاع التيار لفترة طويلة.

وتابع "حمزة" بأن الشبكة القومية للكهرباء فى مصر وصلت المعدلات العالمية فى نسب التوليد والاحتياطى اليومى بالشبكة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكهرباء: 23 مليون جنيه تكلفة إنشاء محول الشيخ زايد بالكامل بسعر اليوم

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

تخفيف الاحمال

الانقطاعات

الشبكة القومية للكهرباء




لا تفوتك
تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة