القوى العاملة: قبول طلبات 211 فرصة عمل بالقليوبية برواتب 4 آلاف جنيه

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من بعد غد الأحد، قبول طلبات راغبى العمل على 211 فرصة عمل فى 3 شركات، وحتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 4000 جنيه لبعض المهن.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 100 فرصة عمل بشركة ملمارنيت وير بشبرا الخيمة، للإناث ومطلوب عاملات خياطة وتشطيب ومكواه وقص، والمؤهل دبلوم وإعدادية، والراتب 1200 جنيه .

كما تطلب شركة ديكوريتيف جلاس 101 من الذكور عمال الإنتاج "لا يشترط مؤهل " وفنى انتاج، ومهندسين باور كنترول، ومدير صيانة، ومراقب جودة واخصائى سلامة وصحة مهنية فنى، وأمين مخازن" بكالوريوس" وفنى كهرباء باور كنترول" دبلوم"، والراتب يتراوح من 2000 إلى 4000 جنيه وحسب الخبرة،

وتطلب شركة الجارحى لتشغيل المعادن 10 عمال إنتاج من الذكور بمؤهل وبدون براتب 1600 جنيه .

ومن جانبه أشار فتحى دسوقى مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها.

وقال: إن الطلبات تقدم من بعد غد الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ماعدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.