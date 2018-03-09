القوات التركية تسيطر على سد "17 نيسان" فى عفرين السورية

القوات التركية تسيطر على سد "17 نيسان" فى عفرين السوريةالجمعة، 09 مارس 2018 05:21 م
عفرين السورية
أنقرة (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بسيطرة القوات التركية على سد "17 نيسان" الذى يغذى مدينة عفرين السورية بمياه الشرب.
ذكرت قناة "العربية الحدث الإخبارية" هذا النبأ دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت قد حركت أمس الخميس، تعزيزات عسكرية من شرق سوريا إلى منطقة عفرين شمال غرب البلاد للتصدى للعملية العسكرية التركية فى المنطقة.
وتنفذ تركيا - منذ يناير الماضى - عملية عسكرية فى مدينة "عفرين السورية" وهو الأمر الذى رفضته الحكومة السورية واعتبرته "اعتداء سافرا" على سيادتها.
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