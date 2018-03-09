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الجمعة، 09 مارس 2018 01:43 م
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القبض على 8 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 09 مارس 2018 01:03 م
القبض على 8 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - ارشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 8 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء  بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "سيد.س.ع"32 عاما عامل ومقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "عبدالله.ا.ع" 18عاما عاطل ومقيم وادى الملاك وبحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ع"17 عاما عاطل ومقيم نفس العنوان وبحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "مسعد.م.س"33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "محمد.ع.م"44 عاما عاطل ومقيم الشرقية وبحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "محمود.م.م"30 عاما عاطل ومقيم القرين شرقية وبحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ا.ع"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "محمد.ج.ر"44 عاما عاطل ومقيم البلابسة وبحوزته سلاح أبيض"سكين".

 

 بمواجهتهم المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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