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القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 09 مارس 2018 11:42 ص
القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 4 قائدى سيارات ملاكى وأجرة من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بشن الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له،حملة لتحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات أسفرت عن وجود 4 حالات إيجابية لقائدى سيارات أجرة وملاكى، وهم: "محمد.ا.ع" 30 عاما سائق، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، و"سعد.م.ا" 35 عاما، صاحب ورشة ميكانيكا، مقيم جنوب سيناء، و"محمد.ا.ال" 23 عاما طالب، مقيم الإبراهيمية شرقية، و"ماهر.ع.ال" 43 عاما سائق، مقيم بنى عبيد دقهلية.

تم التحفظ على السائقين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 


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