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القبض على عامل بحوزته 4 أسلحة نارية فى المنوفية

الجمعة، 09 مارس 2018 09:55 ص
القبض على عامل بحوزته 4 أسلحة نارية فى المنوفية أسلحة نارية - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية من القبض على عامل بحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة الباجور، مفادها قيام "ا.س.ع" عامل، مقيم دائرة مركز الباجور، بحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار.
 
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث مركز الباجور، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمنوفية، تمكنت من ضبط المتحرى عنه، وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية، و2 فرد خرطوش محلى الصنع، و2 فرد محلى الصنع عيار7.62×39، و1 ماسورة بروحين، و14 طلقة خرطوش، و17 طلقة عيار 7.62×39، و2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 2400 جنيه.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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