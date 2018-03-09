القبض على شقيقين تعديا على بائع بسلاح أبيض بسبب مشاجرة فى قليوب







القليوبية نيفين طه

اعتدى شقيقان على بائع خردة بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثين إصابات به، على أثر الخلاف على أماكن بيع الخردة، تم نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، إخطارا من مستشفى قليوب العام بوصول المدعو مصطفى. م، 21سنن بائع خردة، مصاب بجرح قطعى بالوجه من الناحيه اليسرى، وآخر بالكتف الأيسر، وقطع جزء من الأذن اليسرى.

بالانتقال وسؤال المصاب، قرر بوقوع مشادة كلامية بينه وبين كل من اشرف. ا 37سنه، بائع خردة، وشقيقه وليد. ا43سنه بسبب الخلاف على أماكن بيع الخردة، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه " كانت بحوزته محدثاً إصابته.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5641 جنح مركز قليوب لسنة 2018م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.