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القبض على تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية فى الإسماعيلية

الجمعة، 09 مارس 2018 11:26 ص
القبض على تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين متهمين بسرقة الكابلات الكهربائية، تحت تهديد السلاح وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية غربى".

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد مكاوى مأمور مركز فايد من "خضر خطاب خضر" 42 سنة صاحب مزرعة دواجن يفيد باكتشافه سرقة كابل الكهرباء الخاص بمزرعته بدائرة مركز فايد، ولا يتهم أحدا بالسرقة، وتحرر عن أقواله المحضر رقم 1136 لسنة 2017 جنح مركز فايد.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المديرية ضم الرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز أبو صوير والرائد مروان الطحاوى رئيس مركز فايد ومعاونيه.

 

توصلت تحريات فريق أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهمين "ابراهيم.م.س" 29 عاما عاطل، و"السيد.م.ح" 22 عاما عاطل و"عبدالرحمن.ع.س" 16 عاما عاطل، وتم القبض عليهم وبحوزتهم بندقية غربى و10 طلقات من ذات العيار ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

 

وبمناقشة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم واقعة سرقة الكابل الكهربائى من مزرعة المبلغ، كما اعترفوا بسرقة مولد كهربائى من مزرعة أخرى بقرية سرابيوم وبإرشاد المتهم الثانى تم ضبط جميع المسروقات بمسكنه.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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