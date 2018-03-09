video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"القابضة للقطن": الهند تطور صناعة الغزل والنسيج بعد تطوير المحالج

الجمعة، 09 مارس 2018 05:00 ص
"القابضة للقطن": الهند تطور صناعة الغزل والنسيج بعد تطوير المحالج الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل





كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

يبحث خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام مع عدد من الشركات الهندية مسألة تطوير شركات الغزل والنسيج بعدما فازت إحدى الشركات الهندية بتطوير محالج القطن وبدأت بالفعل فى التطوير.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن خالد بدوى حريص على سرعة إنجاز عملية تطوير شركات الغزل والنسيج، والتى تتواصل خسائرها نتيجة تقادم الآلات، برغم الجهد الكبير من القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى تخفيض الخسائر بشكل  كبير مستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف ومن عمليات التحديث المحدودة للشركات، والتى رفعت مستويات الإنتاجية وفق توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج .

ولفت المصدر أن مكتب وارنر الأمريكى أعد مجموعة مميزة من الدرسات الخاصة ببناء مصانع جديدة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بما يتناسب مع حالتها الفنية، ومن المنتظر تفذيد تلك التوصيات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه سيتم بيع بعض قطع الأراضى والأصول غير المستغلة للبدء فى عملية التطوير خلال العام الجارى ، والتى تتراوح تكلفتها من 5 إلى 7 مليارات جنيه ، وستشمل بناء صانع جيدة وشراء خطوط إنتاج على أحدث طراز خاصة أن شركات الغزل والنسيج تستخدم آلات من الجيل الأول والثانى فى حين يستخدم العالم الجيل ال 14 من الماكينات المتطورة.

وكشف المصدر لليوم السابع أن الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن نجح فى ضخ دماء جديدة فى الشركات التابعة مما حسن من معدلات إيرادات الشركات بنحو 30% كما خفض الخسائر بنسب تتراوح من 10 الى 35%، وزادت الصادرات بنسشبة 10%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار تسوية ديون القابضة للغزل

القابضة الغزل والنسيج: الحكومة وضعت خطة لتطوير الصناعة بتكلفة 20 مليار جنيه

القابضة للقطن

الدكتور احمد مصطفى

قطاع الاعمال العام

القابضة للغزل

الغزل والنسيج




لا تفوتك
المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة