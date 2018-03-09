"القابضة للقطن": الهند تطور صناعة الغزل والنسيج بعد تطوير المحالج







كتب عبد الحليم سالم

يبحث خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام مع عدد من الشركات الهندية مسألة تطوير شركات الغزل والنسيج بعدما فازت إحدى الشركات الهندية بتطوير محالج القطن وبدأت بالفعل فى التطوير.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن خالد بدوى حريص على سرعة إنجاز عملية تطوير شركات الغزل والنسيج، والتى تتواصل خسائرها نتيجة تقادم الآلات، برغم الجهد الكبير من القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى تخفيض الخسائر بشكل كبير مستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف ومن عمليات التحديث المحدودة للشركات، والتى رفعت مستويات الإنتاجية وفق توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج .

ولفت المصدر أن مكتب وارنر الأمريكى أعد مجموعة مميزة من الدرسات الخاصة ببناء مصانع جديدة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بما يتناسب مع حالتها الفنية، ومن المنتظر تفذيد تلك التوصيات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه سيتم بيع بعض قطع الأراضى والأصول غير المستغلة للبدء فى عملية التطوير خلال العام الجارى ، والتى تتراوح تكلفتها من 5 إلى 7 مليارات جنيه ، وستشمل بناء صانع جيدة وشراء خطوط إنتاج على أحدث طراز خاصة أن شركات الغزل والنسيج تستخدم آلات من الجيل الأول والثانى فى حين يستخدم العالم الجيل ال 14 من الماكينات المتطورة.

وكشف المصدر لليوم السابع أن الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن نجح فى ضخ دماء جديدة فى الشركات التابعة مما حسن من معدلات إيرادات الشركات بنحو 30% كما خفض الخسائر بنسب تتراوح من 10 الى 35%، وزادت الصادرات بنسشبة 10%.