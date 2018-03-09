العراق: مقتل قيادى "داعشى" وأحد مرافقيه بضربة جوية بتلال حمرين







(أ ش أ)

أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى صادق الحسيني، اليوم الجمعة، مقتل قيادى فى تنظيم (داعش) الإرهابى وأحد مرافقيه بضربة جوية شمال شرقى المحافظة.

وقال الحسيني- فى تصريحات لفضائية (السومرية نيوز) العراقية- إن "قياديا فى تنظيم (داعش) قتل مع أحد مرافقيه بضربة جوية استهدفت وكرا للتنظيم فى عمق تلال حمرين شمال شرقى ب‍عقوبة، وفق المعلومات الأمنية".

وأضاف أن العديد من قادة (داعش) قتلوا خلال الأسابيع الماضية فى عمليات قصف جوى دقيقة للغاية استهدف أوكار التنظيم فى مناطق عدة من ديالى من بينها حمرين.

وكان العديد من قادة (داعش) قتلوا خلال الأشهر الماضية بعمليات قصف جوى لأوكار التنظيم فى مناطق متفرقة من المحافظة.