video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على ربة منزل عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة

الجمعة، 09 مارس 2018 11:02 ص
العثور على ربة منزل عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة جثة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تعرضت ربة منزل عجوز للقتل داخل مسكنها فى إمبابة، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم قتلها بسبب خلاف مالى، فحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بعد انبعاث رائحة كريهة من شقتها، فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها "عجوز" صاحبة الشقة تقيم بمفردها، وأن المتهم بقتلها ارتكب الجريمة، بسبب خلافات مالية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى الخاص بمسجل قتله عامل بأبو النمرس

اخبار الحوادث

العثور على جثة

قسم امبابة

امن الجيزة




لا تفوتك
المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة