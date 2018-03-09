العثور على ربة منزل عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة







كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت ربة منزل عجوز للقتل داخل مسكنها فى إمبابة، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم قتلها بسبب خلاف مالى، فحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بعد انبعاث رائحة كريهة من شقتها، فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها "عجوز" صاحبة الشقة تقيم بمفردها، وأن المتهم بقتلها ارتكب الجريمة، بسبب خلافات مالية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.