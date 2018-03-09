الطيران العمانى يختتم التمرين التعبوى "نمر البرارى"الجمعة، 09 مارس 2018 03:19 م
الخطوط الجوية العمانية - أرشيفية
مسقط (أ ش أ)
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اختتم سلاح الطيران السلطانى العمانى فعاليات التمرين الجوى التعبوى "نمـر البرارى" والذى نفذه فى أجواء محافظة ظفار بدءا من 2 مارس الجارى.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، أن مدير الأمن والدفاع الأرضى بقيادة سلاح الجو السلطانى العماني، استمع إلى إيجاز حول مجريات التمرين التعبوى الذى يأتى ضمن الخطط التدريبية السنوية لسلاح الجو ويهدف إلى رفع الكفاءة لدى منتسبى السلاح.
وتم تنفيذ التمرين بمشاركة عدد من الطائرات والأسلحة المستخدمة فى سلاح الجو السلطانى العمانى وفق المراحل والمهام التعبوية والخطط الموضوعة وصولا إلى نجاح تنفيذ المرحلة النهائية وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.
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