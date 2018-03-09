الصين مهاجمة خطة ترامب: فرض رسوم على الصلب يؤثر على نظام التجارة العالمى







أ ف ب

عبّرت الصين، الجمعة، عن "معارضتها الشديدة" للرسوم الأمريكية التى أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها على الواردات من الصلب والألومنيوم، منددةً بـ"هجوم" على النظام التجارى المتعدد الأطراف.

وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان إن "سوء استخدام بند الأمن القومى من قبل الولايات المتحدة يشكل هجومًا متعمدًا على النظام التجارى المتعدد الأطراف... وسيكون له بالتأكيد تأثير خطير على نظام التجارة العالمي". وأضافت الوزارة أن "الصين تعارض ذلك بشدة".

وقبل ذلك، كان الوزير البريطانى للتجارة الدولية ليام فوكس قد انتقد مساء الخميس قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، قائلا إن ذلك يشكل "طريقة سيئة" لإدارة الأعمال التجارية.