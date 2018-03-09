الصحة العالمية: استهداف المستشفيات فى سوريا بلغ مستوى خطير







جنيف (أ ف ب)

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الجمعة من ارتفاع مستوى الهجمات على المنشآت الطبية فى سوريا إلى مستوى "خطير" مع بلوغها فى يناير وفبراير نصف إجمإلى ما سجل فى مجمل سنة 2017.

وقال كريستيان ليندمير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، فى ندوة صحافية فى جنيف الجمعة، إن المنظمة تلاحظ "تصعيدا خطيراً" فى هذه الحوادث خلال الشهرين الأوليين من 2018.

وأضاف أنه تم تسجيل "67 هجوما مؤكدا" بالإجمال فى يناير وفبراير، وان هذا العدد يشكل "أكثر من 50% من الهجومات المؤكدة فى 2017 التى بلغت 112 هجوما".

وليس فى وسع منظمة الصحة العالمية تحديد المسئول عن هذه الهجمات، كما اوضح ليندمير.

ووقع حوالى نصف الهجمات التى أحصيت فى يناير وفبراير، فى الغوطة الشرقية التى تحاصرها القوات السورية قرب دمشق.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن "20 مستشفى و16 مؤسسة صحية وسيارتى إسعاف ومستودعاً للوازم الطبية" أصيبت فى هجمات قتل خلالها 19 شخصا وأصيب 28 بجروح.

وذكر ليندمير بأن "المنشآت والطواقم الطبية تستفيد من حماية خاصة فى نظر القانون الدولى"، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تدعو "كل الأطراف الموجودين فى سوريا إلى وقف هذه الهجمات".