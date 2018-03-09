الشرطة العراقية تضبط مواد متفجرة فى مدينة الرمادى







بغداد (أ ش أ)

أكد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال مطلوبين اثنين و ضبط عدد من صواريخ "أر بى جى7" ومواد متفجرة وبنادق كلاشنكوف خلال عملية أمنية فى مناطق متفرقة من مدينة الرمادى.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن مصدر أمنى عراقى قوله: "إن قرار فرض حظر التجوال الجزئى فى عدد من أحياء مدينة الرمادى جاء على خلفية ورود معلومات عن تسلل عناصر داعش إلى عدد من أحياء المدينة".

وأضاف أن "قوة من الشرطة شنت حملة دهم وتفتيش واسعة في حياء البكر والجمعية وسط المدينة بالإضافة إلى الأحياء الشمالية والشرقية للرمادى.

و في سياق متصل عثرت الاستخبارات العسكرية العراقية على مخبأ للأسلحة والمتفجرات شرقى الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات أن "المخبأ الذي عثر عليه في منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة يحتوى على 20 عبوة ناسفة شديدة الانفجار و9 عبوات ناسفة أسطوانية تزرع فى الطرق والممرات، و4 قذائف هاون مصممة على شكل عبوات ناسفة".

وقال المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" "إن الفرقة العاشرة من الجيش وأفواج من طوارئ شرطة الأنبار نفذت عملية أمنية واسعة فى منطقة (البوعلوان) ومناطق متفرقة من الرمادي، أسفرت عن ضبط عدد من قذائف الـ (أر بى جى 7 )، إلى جانب عدد من الأسلحة والمواد المتفجرة".