video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية تضبط مواد متفجرة فى مدينة الرمادى

الجمعة، 09 مارس 2018 04:06 م
الشرطة العراقية تضبط مواد متفجرة فى مدينة الرمادى الشرطة العراقية





بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال مطلوبين اثنين و ضبط عدد من صواريخ "أر بى جى7" ومواد متفجرة وبنادق كلاشنكوف خلال عملية أمنية فى مناطق متفرقة من مدينة الرمادى.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن مصدر أمنى عراقى قوله: "إن قرار فرض حظر التجوال الجزئى فى عدد من أحياء مدينة الرمادى جاء على خلفية ورود معلومات عن تسلل عناصر داعش إلى عدد من أحياء المدينة".
وأضاف أن "قوة من الشرطة شنت حملة دهم وتفتيش واسعة في حياء البكر والجمعية وسط المدينة بالإضافة إلى الأحياء الشمالية والشرقية للرمادى.
و في سياق متصل عثرت الاستخبارات العسكرية العراقية على مخبأ للأسلحة والمتفجرات شرقى الأنبار.
وذكر بيان للاستخبارات أن "المخبأ الذي عثر عليه في منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة يحتوى على 20 عبوة ناسفة شديدة الانفجار و9 عبوات ناسفة أسطوانية تزرع فى الطرق والممرات، و4 قذائف هاون مصممة على شكل عبوات ناسفة". 

وقال المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز"  "إن الفرقة العاشرة من الجيش وأفواج من طوارئ شرطة الأنبار نفذت عملية أمنية واسعة فى منطقة (البوعلوان) ومناطق متفرقة من الرمادي، أسفرت عن ضبط عدد من قذائف الـ (أر بى جى 7 )، إلى جانب عدد من الأسلحة والمواد المتفجرة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية تعتقل 6 مطلوبين فى قضايا إرهابية بمحافظة ديالى

مقتل شرطى عراقى وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة