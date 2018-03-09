الشرطة الباكستانية تعتقل المشتبه به الرئيسى فى ضحية القتل الخطأ







إسلام آباد (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، المشتبه به الرئيسى الذى سعى إلى التحريض على إعدام طالب جامعى فى خارج نطاق القانون، بعدما اتهم خطأ بازدرائه الدين الإسلامى فى شمال غرب البلاد.

وقال رئيس الشرطة مدينة "ماردان" سعيد خان - حسبما ذكرت شبكة "إيه.بى.سى.نيوز" الأمريكية - إن المشتبه به الذى يدعى "عارف خان" كان مختبئاً منذ أبريل 2016، بعدما لقى الطالب مشال خان - البالغ من العمر 23 عاما - حتفه ضربا حتى الموت داخل الحرم الجامعى بالمدينة، على خلفية شائعات لا صحة لها بنشره محتوى يزدرى الدين الإسلامى على موقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت الشبكة إلى أن عملية الاعتقال جاءت بعد أن علقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر الشهر الماضى بالسجن لمدة 3 سنوات على 25 مشتبه بهم فى ارتكاب الحادث.

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب قد أصدرت حكما بالإعدام على مشتبه به وعلى 5 آخرين بالسجن مدى الحياة كانوا قد اتهموا فى ذات القضية، ولم تسقط الأحكام الصادرة بحقهم حتى الآن.

يذكر أن عقوبة الإعدام هى جزاء ازدراء الدين الإسلامى فى باكستان.